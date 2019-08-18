В «Буковеле» у двух роупджамперов при прыжке оборвалась веревка, один из пострадавших – в реанимации

Один пострадавший находится в Яремчанской ЦГБ, второй – в реанимационном отделении Ивано-Франковской ОКБ.

На курорте «Буковель» в Ивано-Франковской области травмировались двое людей, которые занимались экстремальным видом спорта – роупджампингом.

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Как сообщает местное издание Kurs, информацию об инциденте спасатели получили вечером 17 августа. При прыжке у роупджамперов оборвалась главная веревка, они упали на пешеходную дорожку.

Травмированные - жители Львовской области 1998 г. н. и 1993 года рождения. В Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА сообщили, что один человек сейчас находится в Яремчанской ЦГБ, второй – в реанимационном отделении Ивано-Франковской ОКБ.

Накануне сообщалось, что на Львовщине упал вертолет Ми-2 с двумя людьми на борту.