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Активисты требуют запретить в Венеции круизные лайнеры (видео)

18:21, 03 июня 2019
Новости туризма
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Венеция \ REUTERS

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Как говорится в сюжете ТСН, по словам протестующих, пролив тесен для таких крупных плавсредств, к тому же они загрязняют воду. Поэтому требуют запретить проход большим кораблям.

Как сообщал УНИАН, круизный лайнер врезался в причал и зацепил туристический катер накануне. Пострадали четыре иностранные туристки преклонного возраста. Причина инцидента – неисправность двигателя.

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Теги: #венеция#круизный лайнер