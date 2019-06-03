Активисты требуют запретить в Венеции круизные лайнеры (видео)
18:21, 03 июня 2019Новости туризма
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Требование последовало после того как в городе произошла авария с участием большого круизного корабля.
Венеция \ REUTERS
Местные активисты требуют запретить в Венеции большие корабли.
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Как говорится в сюжете ТСН, по словам протестующих, пролив тесен для таких крупных плавсредств, к тому же они загрязняют воду. Поэтому требуют запретить проход большим кораблям.
Как сообщал УНИАН, круизный лайнер врезался в причал и зацепил туристический катер накануне. Пострадали четыре иностранные туристки преклонного возраста. Причина инцидента – неисправность двигателя.
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