В Венеции круизный лайнер едва не задел террасу и судна (видео)

Инцидент произошел во время небольшого шторма.

В Венеции круизный лайнер едва не задел террасу и судна.

Читайте такжеВ Барселоне паром с пассажирами врезался в причал и сбил кран (видео)

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на видео, которое появилось в интернете.

Круизный лайнер проплыл всего в нескольких метрах от террасы на площади Венеции. Все произошло во время небольшого шторма. Многоэтажное судно медленно зашло в лагуну, ненамного шире его габаритов. Кроме этого, лайнеру пришлось еще и пропускать мимо себя мелкие суда. Однако корабль ничего не зацепил.

Из-за того, что подобные инциденты уже были в Венеции, местные жители требуют запретить проход кораблей через лагуну.

Как сообщал УНИАН, в Венеции круизный лайнер Opera в воскресенье, 2 июня, врезался в туристическую лодку и протаранил причал.