В Венеции круизный лайнер едва не задел террасу и судна (видео)
10:53, 08 июля 2019Мир
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Инцидент произошел во время небольшого шторма.
Корабль ничего не зацепил / скриншот
В Венеции круизный лайнер едва не задел террасу и судна.
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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на видео, которое появилось в интернете.
Круизный лайнер проплыл всего в нескольких метрах от террасы на площади Венеции. Все произошло во время небольшого шторма. Многоэтажное судно медленно зашло в лагуну, ненамного шире его габаритов. Кроме этого, лайнеру пришлось еще и пропускать мимо себя мелкие суда. Однако корабль ничего не зацепил.
Из-за того, что подобные инциденты уже были в Венеции, местные жители требуют запретить проход кораблей через лагуну.
Круизный лайнер чуть не задел террасу и судна в Венеции
Как сообщал УНИАН, в Венеции круизный лайнер Opera в воскресенье, 2 июня, врезался в туристическую лодку и протаранил причал.
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