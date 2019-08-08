Самые пунктуальные авиакомпании: свежая статистика от “Борисполя”

Лидерами стали авиакомпании Qatar Airways, Georgian Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

Крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании, которые выполняли рейсы из аэропорта в июле.

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Как сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта, лидерами стали авиакомпании Qatar Airways, Georgian Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

Авиакомпании Turkish Airlines, Air Arabia, Air Baltic, Aigle Azur, Czech Airlines, Laudamotion, Belavia выполняли рейсы вовремя в 90% случаев.

Пунктуальность на уровне 70-90% у следующих компаний: Lufthansa, Brussels Airlines, British Airways, Air France, Flydubai, KLM, Swiss, Austrian Airlines, Air Astana, «Международные авиалинии Украины», SkyUp, Wind Rose, YANAIR, Ellinair, Air Serbia, Ryanair, «Азур Эйр Украина», «Буковина».

Пунктуальность 50-70%: LOT, El Al, Aegean Airlines, Air Malta, Браво, Iraqi Airways.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы аэропорта "Борисполь", в июне лидерами по пунктуальности были авиакомпании Air Arabia, Aigle Azur, Aegean Airlines, Iraqi Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».