"Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании в июне

Лидерами стали авиакомпании Air Arabia, Aigle Azur, Aegean Airlines, Iraqi Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

Крупнейший в Украине международный аэропорт "Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании, которые выполняли рейсы из аэропорта в июне.

Читайте такжеМАУ с начала года увеличила пассажиропоток до 4 миллионов человек

Как сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта, лидерами стали авиакомпании Air Arabia, Aigle Azur, Aegean Airlines, Iraqi Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

Авиакомпании Turkish Airlines, Qatar Airways, Czech Airlines, Air Baltic, Belavia, Air Arabia выполняли рейсы вовремя в 90% случаев.

Пунктуальность на уровне 70-90% у следующих компаний: Lufthansa, KLM, Air France, Austrian Airlines, Swiss, "Международные авиалинии Украины", Air Astana, El Al, Ryanair, Flydubai, Laudamotion, Georgian Airways, Wind Rose, Air Serbia, Ellinair.

Пунктуальность 50-70%: LOT, British Airways, Air Malta, Brussels Airlines, SkyUP Airlines, Jonika Air Lines, YANAIR, Буковина.

А регулярность от 40% до 50% была у авиакомпаний Azur Air Ukraine, Bravo Airways.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы аэропорта "Борисполь", в мае лидерами по пунктуальности были авиакомпании Air Arabia, Qatar Airways, Czech Airlines, Aigle Azur, Aegean Airlines, Iraqi Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".