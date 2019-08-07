Увидеть горы из фильма Аватар: в Китае работает самый высокий в мире лифт Байлун (видео)
15:00, 07 августа 2019Новости туризма
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Лифт Ста Драконов неоднократно становился участником Книги рекордов Гиннеса.
Увидеть горы из фильма Аватар: в Китае работает самый высокий в мире лифт Байлун
На высоту 330 метров туристов может транспортировать лифт Байлун (также известный как лифт Ста Драконов). Он поднимается по склону массивного горного хребта в провинции Хунань в Китае. Это тот самый парк, где снимали фильм «Аватар».
Стеклянная кабинка поднимает за один раз до 50 пассажиров. Во время движения туристам открываются потрясающие пейзажи.
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Лифт буквально пролетает 300 метров за полторы минуты.
Лифт Ста Драконов неоднократно становился участником Книги рекордов Гиннеса - за размер, скорость и высоту.
Через большую популярность очередь желающих попасть в лифт может достигать нескольких километров.
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