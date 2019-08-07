Увидеть горы из фильма Аватар: в Китае работает самый высокий в мире лифт Байлун (видео)

Лифт Ста Драконов неоднократно становился участником Книги рекордов Гиннеса.

На высоту 330 метров туристов может транспортировать лифт Байлун (также известный как лифт Ста Драконов). Он поднимается по склону массивного горного хребта в провинции Хунань в Китае. Это тот самый парк, где снимали фильм «Аватар».

Стеклянная кабинка поднимает за один раз до 50 пассажиров. Во время движения туристам открываются потрясающие пейзажи.

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Лифт буквально пролетает 300 метров за полторы минуты.

Лифт Ста Драконов неоднократно становился участником Книги рекордов Гиннеса - за размер, скорость и высоту.

Через большую популярность очередь желающих попасть в лифт может достигать нескольких километров.