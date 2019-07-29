В Лондоне зоопарк предлагает посетителям пожить в деревянных домиках с редкими животными (видео)
11:54, 29 июля 2019Новости туризма
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Утром всем гостям могут предложить покормить жирафов или пингвинов.
Лондонский зоопарк предлагает посетителям пожить в деревянных домиках с редкими животными
Пожить с экзотическими животными: отныне каждый желающий может снять жилье посреди Лондонского зоопарка.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Это небольшие деревянные домики с крыльцами и всеми удобствами, в частности, ванной комнатой, а в некоторых даже живут коты.
Утром всем гостям могут предложить покормить жирафов или пингвинов. Или же вообще устроить эксклюзивный тур по всему зверинцу.
Переночевать, правда, в таком отеле удовольствие не из дешевых: за двухместный номер придется выложить от 250 фунтов стерлингов, а это почти 8 тысяч гривень.
Организаторы уверяют: все средства идут на содержание редких животных.
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