В Лондоне зоопарк предлагает посетителям пожить в деревянных домиках с редкими животными (видео)

Утром всем гостям могут предложить покормить жирафов или пингвинов.

Пожить с экзотическими животными: отныне каждый желающий может снять жилье посреди Лондонского зоопарка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Это небольшие деревянные домики с крыльцами и всеми удобствами, в частности, ванной комнатой, а в некоторых даже живут коты.

Утром всем гостям могут предложить покормить жирафов или пингвинов. Или же вообще устроить эксклюзивный тур по всему зверинцу.

Переночевать, правда, в таком отеле удовольствие не из дешевых: за двухместный номер придется выложить от 250 фунтов стерлингов, а это почти 8 тысяч гривень.

Организаторы уверяют: все средства идут на содержание редких животных.