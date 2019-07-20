В Венеции двух немцев оштрафовали на 1000 евро за приготовления кофе у моста (фото)
Полиция Венеции оштрафовала двух немецких туристов, которых поймали на приготовлении кофе на ступенях моста Риальто - одной из главных достопримечательностей города.
Читайте такжеЭксперты насчитали почти 100 популярных туристических направлений, не выдерживающих наплыва туристов
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Пару в возрасте 32 и 35 лет оштрафовали в общем на € 950 за приготовлений кофе на газовой горелке для путешествий. Им также предложили покинуть город.
Венеция ввела закон о ряде правонарушений в сфере общественного порядка, в частности запретила пикники на определенных участках и ходить без рубашки в общественных местах.
Ежегодно город посещает около 30 млн туристов.
Туристы из Берлина были замечены за приготовлением кофе у подножия моста Риальто - старейшего из четырех мостов на Гранд-канале. О них сообщил прохожий.
Мэр Венеции Луиджи Бругнаро сказал: "Венецию нужно уважать, и те неуважительные люди, которые приезжают сюда и делают, что хотят, должны понимать это. Благодаря местной полиции, они будут оштрафованы и устранены".
Массовый туризм является давней проблемой Венеции и ее основным источником доходов. Из-за высокого наплыва туристов в городе наблюдаются большие толпы людей, постоянно растут цены на жилье и уменьшается количество местного населения.
В декабре прошлого года город получил разрешение на введение туристического взноса в размере до 10 евро для краткосрочных посетителей.