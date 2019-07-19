В центре Одессы открыли памятник «поющим котам» (фото)

Композиция «До-ре-мяу» состоит из трех котов-хулиганов.

Сегодня в центре Одессы открыли памятник «поющим котам».

Как передает корреспондент УНИАН, скульптурная композиция установлена на пересечении улиц Леонтовича и Пантелеймоновской.

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Автором композиции, представляющей собой трех «поющих» котов в натуральную величину, является одесский скульптор Татьяна Штыкало.

Фигурки кошек прикреплены к фасаду находящегося здесь здания: одна – на подоконнике, рядом, на выступе возле крыльца – еще две. У кошек широко открыты пасти и создается эффект, что сейчас они начнут издавать звуки.

Как пояснила журналистам автор арт-объекта, животные сделаны «не идеально» (у одного кота, например, порвано ухо, у другого – нет хвоста) нарочито, так как она стремилась воссоздать реальную жизнь уличных одесских котов.

«Они потрепаны жизнью. И, разумеется, скорее, не поют, а орут, чем изрядно раздражают горожан, особенно в марте», - сказала Штыкало.

Как отмечается, композиция под названием «До-ре-мяу» сделана из эпоксидной смолы, прототипами трех «котов-хулиганов» стали более десяти реальных животных.

Создана скульптура в рамках проекта «Одесские коты». Рядом с ней – табличка, на которой указывается скульптор, название объекта и материал, из которого он изготовлен.

Предполагается, что «поющие коты» войдут в туристический маршрут города.

Открытие этой композиции вызвало ажиотаж, большое количество людей стремится сфотографироваться со скульптурой.

Как сообщал УНИАН, проект «Одесские коты» - серия скульптур, расположенных в самых необычных местах Одессы (на дереве, на крыше и т.д.).

Концепция проекта (по принципу Вроцлавских гномов) состоит в том, что скульптурки представляют собой фигурки кошек в натуральную величину – своеобразные застывшие эпизоды из повседневной жизни. Например, кошка спит, свесив лапку, пьет воду из фонтана и пр.