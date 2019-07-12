Зеленский пообещал выделить средства на реконструкцию аэропорта «Днепр»

Тендер на разработку проекта реконструкции планируется провести на следующей неделе, приблизительная стоимость реконструкции – 2,9 млрд грн.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал выделить средства на реконструкцию международного аэропорта «Днепр».

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Как сообщила пресс-служба президента, об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область.

«Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт», - цитирует пресс-служба Зеленского.

Согласно сообщению, главе государства представили три варианта реконструкции аэропорта "Днепр".

«Было отмечено, что наиболее приемлемым является проект, предусматривающий строительство взлетно-посадочной полосы на месте старой. Другие варианты содержали предложение по строительству полосы на новой территории, что требовало дополнительной работы по отводу земель, а, следовательно, увеличение стоимости проекта и сроков», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, новая взлетно-посадочная полоса, соответствующая современным стандартам, будет иметь длину 2900 м с возможностью продления до 3200 м.

«Для строительства новой полосы на месте старой нужно полтора-два года. Тендер на разработку проекта реконструкции комплекса аэропорта в Днепре планируется на следующей неделе, приблизительная общая стоимость реконструкции – 2,9 млрд грн», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июне Кабмин принял решение о выделении 200 млн грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта в Днепре.

Справка УНИАН. Аэропорт в Днепре расположен в 13,5 км к юго-востоку от центра города и в 5 км от автомагистрали Запорожье - Днепр. Здание нового аэровокзала построено в 1985 году и имеет износ на 30%, здание старого аэровокзала работает с 1957 года и изношено на 50%.