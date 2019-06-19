На реконструкцию аэропорта в Днепре решили выделить 200 млн грн

Средства планируется потратить на проектные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр.

Кабинет министров Украины принял решение о выделении 200 млн грн на проектные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Мы сегодня принимаем решение по представлению министра инфраструктуры Владимира Омеляна - о направлении 200 млн грн на начало проектных работ, и будем прилагать усилия для реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее депутатский корпус городского совета Днепра подготовил обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о выделении финансирования из Госбюджета для начала реконструкции взлетно-посадочной полосы городского международного аэропорта.