Краснокнижные птицы как на ладони: на Херсонщине разработали специальный маршрут для туристов-орнитологов (видео)

У любителей птиц появится возможность увидеть редких птиц в дикой природе

На Херсонщине разработали маршрут совсем нетуристичними местам для любителей наблюдать за редкими птицами в дикой природе.

Как говорится в сюжете ТСН, отправиться в такое путешествие можно будет или из заповедника "Аскания-Нова", или от Азовского побережья Херсонщины.

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Здесь можно увидеть стаи розовых пеликанов, куликов, чаек, аистов и много других. Всего здесь обитают около 20 видов птиц - больших и малых.

В то же время приближаться к птицам туристам не советуют, чтобы не нарушать их уклад жизни. Рассмотреть поближе можно с помощью биноклей, которыми делятся ученые. Охота здесь запрещена.

Пока это новый туристический маршрут, его испытывают и учитывают пожелания и замечания первопроходцев. Уже полноценно путешествия по этому маршруту туристам будут предлагать с середины июля 2019 года.

Впрочем следует учитывать, что дорога сюда довольно экстремальная - половину маршрута следует проехать по грунтовой дороге, иногда через тучи насекомых.

К слову, о всех возможностях летнего отдыха на Херсонщине можно почитать в большом материале УНИАН.Туризм.