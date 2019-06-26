Уникальный необитаемый остров, удивительная Аскания-Нова и яркие гастро-туры: чем Херсонщина готова удивлять туристов

Непокоренный Джарылгач

Джарылгач – это крупнейший по площади остров Украины и единственный необитаемый остров в Европе. Его девственная природа и умиротворяющая уединенность привлекает с каждым годом все больше туристов.

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Часовая прогулка на катере от Скадовска до Джарылгача - это одно сплошное удовольствие. Во время плавания можно наслаждаться видом берега, маяков и чистейшей морской воды. А уже на подъезде к острову вам практически со стопроцентной вероятностью встретятся дельфины, которые часто плавают парами или даже целыми семьями.

Сам остров больше подходит любителям экстремального туризма, нежели тем, кто предпочитает отдых со всеми удобствами. На острове отсутствуют хостелы и отели, поэтому если надумаете заночевать здесь, приготовьтесь к палатке. Однако у ночевки под открытым небом есть невероятный бонус – вам вполне могут встретиться дикие обитатели острова: олени, лани, муфлоны и розовые пеликаны.

В целом на Джарылгаче обитают 50 видов млекопитающих, 83 вида моллюсков и 52 вида рыб, многие из которых краснокнижные.

На противоположных сторонах острова находятся два залива: Джарылгаций и Каркинитский. При чем второй - более глубокий, а вода в них отличается по цвету – в Каркинитском она более голубая, а в Джарылгацком имеет зеленоватый оттенок.

Для пляжного отдыха остров подходит как нельзя лучше – здесь очень чистая вода и немного людей. Во время купания в море можно почувствовать себя действительно свободно: другие туристы не будут вам докучать. Доплыть до острова можно на катере за 200 гривень туда и обратно. Поездка в одну сторону занимает примерно час.

Помимо самостоятельного отдыха на остров можно отправиться в составе туристической группы: их тут предлагают целых четыре – с разным маршрутом и разной сложностью. Самый трудный длится целых четыре дня с ночевками, поэтому туристам нужно будет взять с собой на остров необходимый запас воды и еды.

Еще одной отличительной особенностью Джарылгача является наличие двух маяков, стоящих буквально в 20 метрах друг от друга. Первому маяку уже более 100 лет. По некоторым сведениям, проект маяка был составлен Александром Гюставом Эйфелем, тем самым, который придумал символ Парижа. Маяк действительно стоит того, чтоб его увидеть, дотронуться и сделать яркое фото на память.

Аскания-Нова – жемчужина Херсонщины

Заповедник «Аскания-Нова» - это одно из семи природных чудес Украины и самая старая степная резервация мира. Располагается она аж на 33-х тысячах гектаров, 11-ть из которых – это заповедная степь. Всего же в биосферный заповедник «Аскания-Нова» входят 4 объекта: заповедная степь, Большой Чапельский под, зоопарк и дендропарк.

Каждый год заповедник посещает около 80 тысяч туристов. На что же здесь стоит посмотреть? Во-первых, это зоопарк, в котором животные не загнаны в крохотные вольеры, а обитают в природных условиях. Всего в «Аскании» проживают около 2 тысяч животных, 133 вида – краснокнижные. Здесь вы можете увидеть зебр, муфлонов, антилоп, сайгаков, оленей, ланей, коней Пржевальского, осликов и множество других животных. И все это без заборов!

Наблюдать за ними вживую, без клетки – это истинное удовольствие. Однако, по правилам заповедника, здесь можно находиться не более одного часа, чтобы не мешать животным и не нарушать их привычный дневной ритм.

Туристов в заповедную степь вывозят автомобилями заповедника, животные их не боятся, ведь на них же сотрудники парка привозят пищу, спасают от мороза, засухи и при надобности доставляют ветеринаров. К слову, в последний год в Аскании-Нова наблюдается настоящий бэби-бум!

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Не менее интересным для туристов станет и визит в дендропарк, где встречается 273 вида птиц – хищных, певчих, водоплавающих. Он, кстати, в пятерке лучших в Украине и совершенно свободен для посещения всеми желающими.

Интересно, что в «Аскании-Новой» степная экосистема сменяет лесную. Поэтому здесь обитает немало видов птиц, свойственных для лесной экосистемы. Это и лесной голубь, черный и певчий дрозд, зяблик, крутиголовка, сирийский дятел, орлан, удод и многие другие.

В дендропарке обязательно стоит взять гида. Очень интересно наблюдать за тем, как он распознает десятки голосов птиц и даже может сам их сымитировать.

Особенная южно-украинская кухня

Что касается гастрономических удовольствий на Херсонщине, то тут особо можно выделить ресторан южно-украинской кухни «Пан Атаман» в городке Алешки, который находится в селе Олешки, в 20 минутах езды от Херсона. Главной особенностью ресторана является аутентичная украинская кухня, блюда которой готовили на юге страны сотню лет назад.

Профессиональные повара ресторана усовершенствовали старинные рецепты, возродив гастрономическую культуру южного региона. В ресторане предлагают множество блюд винтажной кухни, например, карпа в вине, суфле из кролика с баношем или пряную грушу с сыром. Ну и разумеется, невероятно вкусный борщ и цветные вареники здесь тоже подают.

«Изюминкой» ресторана является большое разнообразие домашних наливок: перцовка, шафрановка и на алешковских травах, которые отлично сочетаются с традиционными украинскими блюдами.

Кроме того, на Херсонщине запустили уникальный гастрономический маршрут для туристов. Например, в селе Тавричанка гостям предлагают попробовать мраморное мясо из особой породы коров «зебу».

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Выращиванием скота для производства мраморной говядины занимается государственное предприятие Опытное хозяйство «Асканийское». Мясо таких коров считается одним из самых дорогих деликатесов в мире. Все потому, что их кормят только травой, никаких синтетических добавок в пищу для них не поступает. Поэтому мясо коров «зебу» - это полностью экологически чистый продукт, который отличается уникальными вкусовыми качествами.

Помимо прочих пород, в жилах украинских «зебу» течет кровь их кубинских родственников, поэтому они так хорошо переносят херсонскую жару.

Стейк из мраморной говядины можно попробовать в Тавричанке, в местном кафе. Услуга доступна только для больших групп туристов. О дегустации следует договориться заранее непосредственно с замдиректора «Асканийского» Сергеем Хоменко.

Порция мраморного мяса для дегустации с гарниром из овощей обойдется в сумму от 200 до 300 грн. Кроме того, местная община предлагает экскурсовода, который покажет вам интересные местные локации, например, новый парк «Тавричанский», где можно увидеть уникальные сорта цветов и редкие деревья, например, тюльпановое дерево или гималайскую сосну. Услуги экскурсовода обойдутся примерно в 300 грн на группу. К туру можно также добавить катание на лошадях и экскурсию на ферму, где и выращивают редких «зебу».

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В Украине еще так много мест, которые стоит посетить, и где уникальная природа переплетается с колоритными национальными традициями. Давайте будем вместе открывать и популяризовать то, чем богата наша родина, и тогда в скором времени к нам обязательно будут приезжать туристы со всего мира.

Ольга Броскова