В Украине вырастет стоимость оформления заграничного паспорта и ID-карты

По информации ГП «Документ», стоимость оформление документов вырастет впервые с 2016 года, это должно увеличить поступления в местные бюджеты в 2019 году примерно на 200 млн грн.

С 1 июля стоимость услуг при оформлении паспорта гражданина Украины (ID-карточки) и паспорта гражданина Украины для выезда за границу возрастет.

Об этом сообщили в госпредприятии «Документ».

Отмечается, что рост стоимости изготовления документов связано с тем, что 24 апреля правительством приняты новые соответствующие суммы стоимости услуг.

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Согласно внесенным изменениям, новые суммы административного сбора будут составлять:

при оформлении ID-карты (до 20 рабочих дней) — 345 гривен (ранее 279 грн);

при оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) — 471 гривну (ранее-366 грн);

при оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) — 682 гривен (ранее 557,32 грн);

при оформлении загранпаспорта (до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней в случае наличия оснований*) — 1034 гривны (ранее 810,32 грн).

Стоимость оформления документов впервые выросла начиная с 2016 года.

В «Документе» отмечают, что по подсчетам экспертов, такое повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году на около 200 миллионов гривень, которые будут направлены, в частности, на выполнение программ местного значения.

Ранее сообщалось, что все центры, которые оформляют и выдают биометрические документы, приостановили работу по техническим причинам до 2 мая.