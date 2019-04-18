Элитная кондитерская Лос-Анджелеса готовится к пасхальному сезону (видео)
16:46, 18 апреля 2019Новости туризма
57 0
Изготавливают зайцев и яйца из белого, черного и молочного швейцарского шоколада.
Американские кондитерские готовят к Пасхе шоколадные яйца
Пасхальные яйца из молока швейцарских коров: элитная кондитерская в Лос-Анджелесе готовится к пасхальному сезону.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте также«Укрзализныця» назначила на праздники еще два дополнительных поезда во Львов
Заведению уже более 3 десятилетия, однако в этом году решили отойти от традиционных рецептов на запрос пользователей Instagram.
Изготавливают зайцев и яйца из белого, черного и молочного швейцарского шоколада. А середину начиняют брендированным шампанским, соленой карамелью и пряными травами. Затем покрывают позолотой и выкладывают в корзины.
Средняя стоимость такого подарка стартует от 65 долларов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter