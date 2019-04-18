Элитная кондитерская Лос-Анджелеса готовится к пасхальному сезону (видео)

Изготавливают зайцев и яйца из белого, черного и молочного швейцарского шоколада.

Пасхальные яйца из молока швейцарских коров: элитная кондитерская в Лос-Анджелесе готовится к пасхальному сезону.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Заведению уже более 3 десятилетия, однако в этом году решили отойти от традиционных рецептов на запрос пользователей Instagram.

Изготавливают зайцев и яйца из белого, черного и молочного швейцарского шоколада. А середину начиняют брендированным шампанским, соленой карамелью и пряными травами. Затем покрывают позолотой и выкладывают в корзины.

Средняя стоимость такого подарка стартует от 65 долларов.