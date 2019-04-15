Десятки тысяч небесных фонариков запустили в китайской провинции (фото, видео)

Наблюдали за магическим действом тысячи зачарованных туристов.

В китайской провинции Юньнань запустили десятки тысяч небесных фонариков.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Местная этническая общность дайцев так отмечает приход нового года. Традиционно люди собираются возле реки, загадывают заветные желания и зажигают бумажные фонари.

Наблюдали за магическим действом тысячи зачарованных туристов, прибывших в провинцию со всего мира.

По завершению местные дайские монахи помолились за успешный следующий год.