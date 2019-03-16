В Париже состоялся традиционный забег на Эйфелеву башню (фото, видео)

В этом году в забеге участвовали также люди с ограниченными возможностями.

В Париже состоялся традиционный забег на Эйфелеву башню. 130 атлетов со всего мира решили полюбоваться столицей Франции с высоты птичьего полета, но без использования лифта.

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Они преодолели 1665 ступеней. В этом году в забеге участвовали также люди с ограниченными возможностями, передает Reuters.

Победу в женском зачете одержала австралийка Сюзи Уолшем. Она взобралась на башню высотой 324 метра за 10 минут 16 секунд.

«Я очень рада, что победа досталась мне. Подготовка проходила сложно. Да и условия сегодня не из лучших - очень холодно и очень ветрено. Но я справилась. Прекрасно себя чувствую. Очень довольна», - сообщила Уолшем.

No elevator for athletes in Eiffel Tower vertical race pic.twitter.com/ZkPWl4cCZO — Reuters Top News (@Reuters) 15 марта 2019 г.

У мужчин первое место занял ветеран этих состязаний - спортсмен из Польши Петр Лободзински. Он завоевывает победу в турнире в течении 5 лет. По словам мужчины, в качестве подготовки он ежедневно пробегает 50 этажей вверх, а еще - 100 километров в неделю по шоссе. Его результат - 7 минут 53 секунды и 97 сотых.