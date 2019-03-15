Лоукостер Ernest Airlines запускает рейс Киев - Генуя

Начиная со 2 апреля рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Итальянская авиакомпания Ernest Airlines запустил рейс Киев - Генуя.

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта «Киев» на своей странице в Facebook.

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«Итальянская авиакомпания Ernest Airlines и Международный аэропорт «Киев» рады сообщить, что 16 марта открывается новый рейс Киев - Генуя», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый прямой рейс между двумя городами, который будет выполняться раз в неделю с 16 по 30 марта и дважды в неделю, по вторникам и субботам, начиная со 2 апреля.

Билеты уже можно приобрести на сайте авиакомпании www.flyernest.com.

Как сообщал УНИАН, итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines с 12 марта запустила регулярные рейсы из Харькова в Рим и Милан (Италия).