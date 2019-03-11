Куда украинцы летали в феврале: аэропорт "Киев" продолжает наращивать пассажиропоток

Пассажиропоток на международных рейсах составил 180 тыс., а на внутренних рейсах – 5,2 тыс. человек.

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского, второй в Украине по величине пассажиропотока, в феврале этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличил пассажиропоток на 41,7% - до 185,2 тыс. человек, сообщила пресс-служба аэропорта.

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Согласно сообщению, пассажиропоток на международных рейсах составил 180 тыс. пассажиров, а на внутренних рейсах – 5,2 тыс.

Количество рейсов в феврале 2019 года составило 2007 на прилет и вылет, что на 21,8% больше аналогичного периода 2018 года, из них международных рейсов – 1680, внутренних - 327.

Наиболее популярные международные направления в феврале 2019 года - Шарм-эль-Шейх (Египет), Варшава (Польша), Минск (Беларусь), Анкара (Турция), Вена (Австрия), Берлин (Германия), Будапешт (Венгрия) внутренние - Одесса, Запорожье, Львов.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2018 года аэропорт "Киев" увеличил пассажиропоток на 52% - до 2,8 млн человек. При этом в целом по Украине по итогам прошлого года пассажиропоток всех аэропортов вместе взятых впервые превысил 20 миллионов за год.

Аэропорт "Киев" им. И. Сикорского является одним из старейших аэропортов Украины и работает с 1924 года. В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство сразу нескольких новых терминалов, включая центральный терминал «А» и вип-терминал для бизнес-авиации.