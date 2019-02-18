Крупнейший аэропорт Украины назвал самые пунктуальные авиакомпании января

Лидерами стали авиакомпании Air Malta, Iraqi Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

Крупнейший в Украине Международный аэропорт «Борисполь» назвал самые пунктуальные авиакомпании, которые выполняли рейсы из аэропорта в январе.

Как сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта, лидерами стали авиакомпании Air Malta, Iraqi Airways со 100-процентным показателем пунктуальности.

Авиакомпании Qatar Airways, Czech Airlines, Belavia выполняла рейсы вовремя в 90% случаях.

Пунктуальность на уровне 90-70% у следующих компаний: Brussels Airlines, Turkish Airlines, Air Astana, Austrian Airlines, Wind Rose, El Al, British Airways, Georgian Airways, SWISS, Ukraine International Airlines, LOT, Air Baltic, Air Arabia, KLM, Ryanair, Bravo Airways, Bukovyna.

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Пунктуальность 50-70%: Lufthansa, Air France, Azur Air, Flydubai, YANAIR. А вот пунктуальность на уровне ниже 50% была у SkyUp.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы аэропорта "Борисполь", в декабре 2018 года лидерами по пунктуальности были авиакомпании Air Arabia, Czech Airlines, Iraqi Airways, Georgian Airways, MyWay Airlines со 100-процентным показателем пунктуальности.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».