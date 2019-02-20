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ЕС согласовал новые правила выпуска документов с биометрическими данными

01:20, 20 февраля 2019
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщается на сайте Европейского совета. Нововведения усилят их надежность и будут способствовать уменьшению случаев мошенничества.

Согласно с новыми правилами, идентификационные карточки будут выпускаться по единому образцу в формате кредитной карты, которая будет включать зону для машинного считывания информации. 

Каждая такая карта будет содержать фотографию владельца и отпечатки его пальцев в цифровом формате на контактном чипе. Карты также будут содержать код страны, которая их выдала - он будет обозначен на флаге ЕС, изображение которого наносится на идентификационном документе.

Минимальный срок действия такого документа будет составлять пять лет, максимальный - десять лет.

Новые правила вступят в силу через два года после принятия решения. После этого срока все новые личные документы в странах ЕС должны выпускаться по новым требованиям.

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Теги: #Евросоюз#биометрический паспорт