Украинский лоукост перевез полмиллиона пассажиров за неполный год

Больше всего рейсов самолеты SkyUp выполнили по маршрутам Киев - Шарм-эль-Шейх, Киев - Анталия, Харьков - Шарм-эль-Шейх, Запорожье - Шарм-эль-Шейх и Одесса - Шарм-эль-Шейх.

Лоукостер SkyUp в 2018 году перевез 441,6 тысячи пассажиров и выполнено более 2,3 тысячи коммерческих рейсов.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу компании avianews.com.

"В среднем самолеты авиакомпании находились в воздухе более 15 часов в день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение прошлого года авиаперевозчик освоил 25 международных и 3 внутриукраинских маршрутов, включая направления, полеты по которым выполнялись для перевозки футбольного клуба "Шахтер".

До самых популярных городов 2018 года попали Шарм-эль-Шейх (Египет), Анталья (Турция), Хургада (Египет), Батуми (Грузия) и Тирана (Албания).

Наибольшее количество рейсов самолеты под позывными SkyUp течение 2018 года выполнили по маршрутам Киев - Шарм-эль-Шейх, Киев - Анталия, Харьков - Шарм-эль-Шейх, Запорожье - Шарм-эль-Шейх и Одесса - Шарм-эль-Шейх.

SkyUp получила сертификат эксплуатанта и начала полеты в мае 2018 года, имея парк из двух самолетов. До конца года лоукостер увеличил флот до пяти воздушных судов.

Ранее SkyUp выполняла только чартерные рейсы. Сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение полетов, SkyUp получила 16 мая.

Первый коммерческий рейс авиаперевозчик совершил 21 мая из киевского аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского на египетский курорт Хургаду.

ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве.

Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, который ранее работал в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.