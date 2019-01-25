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В прошлом году Турцию посетили более 1,3 миллиона украинских туристов - посол

17:29, 25 января 2019
Новости туризма
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Для граждан Украины для посещения Турции действует безвизовый режим / фото УНИАН

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

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"Количество туристов из Украины, посещающих Турцию, с каждым годом неуклонно растет. Прошлый год стал рекордным - 1,350 млн. С представителями ассоциации турецких туристических агентств обсудили возможности расширения сотрудничества между украинскими и турецкими туроператорами", - сообщил посол.

Как известно, для граждан Украины для посещения Турции действует безвизовый режим до 90 дней в течение 180 дней. Кроме документов для выезда за границу, граждане Украины могут въезжать в Турцию по ID-карте.

Ранее УНИАН сообщал, что авиакомпания Turkish Airlines планирует начать выполнение прямых рейсов из аэропорта "Борисполь" до турецкого курортного города Бодрум.

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Теги: #Турция#туристы