Турция увеличила срок безвизового пребывания для граждан Украины

Решение, принятое Кабинетом министров Турции об увеличении срока безвизового пребывания для граждан Украины на территории Турции с 60 до 90 суток опубликовано в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete, передает Анадолу.

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В решении Министерства иностранных дел на основании 18-й статьи, датированном 27 мая, отмечено, что общий срок пребывания граждан Украины на территории Турции увеличен с 60 до 90 дней в течение 180 дней с даты въезда.

Напомним, 1 августа 2012 года Турция отменила визовый режим для граждан Украины. С тех пор украинцы могли въезжать на территорию Турции без визы сроком пребывания до 60 дней, при условии, что общий срок пребывания на территории Турции не будет превышать 90 дней в течение шести месяцев с даты первого въезда.