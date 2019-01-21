Emirates меняет правила провоза багажа для эконом-класса

Авиакомпания Emirates из Арабских Эмиратов объявляет о серьезных изменениях в нормах провоза багажа.

Авиакомпания Emirates из ОАЭ объявила об изменениях в правилах провоза багажа, которые вступят в силу со следующего месяца.

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Авиакомпания внедрит новую схему бесплатного провоза багажа для пассажиров эконом-класса, передает khaleejtimes.com. У билетов этого класса есть четыре плана: Special, Saver, Flex и Flex Plus. Норма провоза багажа сократится на 5 кг.

В частности, с 4 февраля владельцы билетов Special и Saver смогут бесплатно провезти багаж весом по 15 и 25 кг, соответственно. Раньше эти билеты допускали 20 и 30 кг багажа, соответственно. Ограничения для планов Flex и Flex Plus останутся без изменений.

Изменения не распространяются на билеты, оформленные до 4 февраля.