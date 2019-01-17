Девичья башня и трасса Формулы 1: что стоит посмотреть в Баку

Лучшая здешняя локация для снимков - верхняя площадка Нагорного парка, откуда город открывается во всей красе.

Баку - город ветров, медовых сладостей и горячего темперамента. Его жители тепло и с уважением относятся к гостям.

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Об этом говорится в материале журнала "Новое время" автора Ксении Приходько, CEO Ассоциации ритейлеров Украины. В материале отмечается, что передвигаться по городу лучше на такси - удобно, быстро и недорого. "Хотя если вы турист - а любой таксист это поймет сразу, - то стоимость поездки будет, скорее всего, завышена", предупреждает Приходько, добавляя, что цену поездки лучше обсудить сразу.

Она советует начать знакомство с Баку со Старого города. "Позавтракайте в ресторане - закажите жареные яйца с помидорами и кутабы (тонкие лепешки с зеленью и мясом, посыпанные ароматным барбарисом), а также чай с чабрецом, который разливают в армуды - красивые хрустальные стаканы грушевидной формы", - рассказывает она.

Также стоит уделить внимание Девичьей башне, с которой у местных связано как минимум две легенды.

Приходько отмечает, что в Старом Баку нельзя оставить без внимания ту самую улочку, на которой произошло знаменитое падение Семена Горбункова, роль которого исполнил Юрий Никулин в фильме Бриллиантовая рука. "Многие туристы обязательно здесь фотографируются и при этом повторяют киношную фразу: “Черт побери!”. А уж после этого отправляйтесь в культурный центр имени Гейдара Алиева - космическое творение великого архитектора Захи Хадид", - отмечает Приходько.

Также непременно стоит посетить Приморский бульвар, протяженность которого составляет 25 км. Вдоль бульвара расположились несколько красивых достопримечательностей, например Малая Венеция - система прогулочных каналов в окружении сквера. Здесь получаются отличные фото. Еще одна беспроигрышная локация для снимков - верхняя площадка Нагорного парка: отсюда открывается потрясающий вид на город, в том числе на длинную набережную и трассу Формулы-1.

"А за шопингом и вечерними приключениями вам надо спуститься на улицу Торговую - ее еще называют Низами", - рассказывает Приходько.

Полную версию материала читайте в новом номере журнала "Новое время" от 17 января 2019 года.