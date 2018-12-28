"Укрзализныця" назначила еще один поезд на зимние праздники

Продажа билетов на 39 дополнительных поездов, которые совершат 311 рейсов в период зимних праздников, уже открыта.

Акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников, помимо ранее назначенных 38 дополнительных поездов, назначила еще один поезд, соединяющий Днепр со Львовом.

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Как сообщила пресс-служба компании, уже открыта продажа билетов на 39 дополнительных поездов, которые совершат 311 рейсов в период зимних праздников.

В частности, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 285/276 Днепр - Львов и открыла продажу билетов на рейс поезда № 219 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, который состоится 30 декабря.

Так, дополнительный поезд № 285/276 Днепр - Львов будет отправляться из Днепра 29 декабря и 1, 3, 7 и 11 января в 18:00 и прибывать во Львов на следующий день в 12:49. В обратном направлении поезд будет отправляться 30 декабря и 2, 4, 8 и 12 января в 14:13 и прибывать в Днепр на следующий день в 8:26.

В свою очередь, поезд № 219 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы отправится из столицы в 01:31 и прибудет в Ивано-Франковск в 14:38, а в Черновцы - в 17:12.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила на 29 декабря дополнительный поезд №219 Киев – Черновцы, который будет курсировать через Ивано-Франковск.

Всего "Укрзализныця" сообщала о планах назначить около 30 дополнительных поездов на зимние праздники.