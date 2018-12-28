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Лоукост SkyUp обещает украинцам прямые рейсы в Португалию

14:59, 28 декабря 2018
Новости туризма
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SkyUp соединит Украину и Португалию прямыми рейсами / фото facebook.com/skyup.airlines

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С 1 июня авиакомпания начнет летать из Киева в курортный город Фару, расположенный на берегу залива Риа-Формоза близ мыса Санта-Мария.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам до 26 октября 2019 года, сообщает avianews.

Минимальная цена авиабилетов начинается от 7700 грн в обе стороны с учетом сборов по тарифу Basic, предусматривающему перевозку только ручной клади весом до 7 кг.

Билеты по тарифу Standard, включающему перевозку одного чемодана до 23 кг в качестве багажа, продаюся по цене от 8800 грн в обе стороны.

SkyUp станет первой украинской авиакомпанией, которая начнет совершать прямые рейсы между Украиной и Португалией. В настоящее время прямое авиасообщение между странами обеспечивает только венгерский лоукост Wizz Air, летающий между Киевом и столицей Португалии Лиссабоном.

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Теги: #Португалия#лоукост SkyUp