Booking.com устроил скидки на праздничные бронирования отелей
Один из самых популярных сервисов по бронированию отелей Booking.com ввел скидки 15% на отдельные варианты размещения.
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Об этом говорится в почтовой рассылке от Booking.com.
"Забронируйте жилье до 14 января и получите скидку от 15% off на отели, апартаменты, отели типа "постель и завтрак", дома для отдыха и виллы, участвующие в акции. Предложение действует для путешествий в период до 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что акционные предложения будут иметь желтую отметку "Праздничные предложения" в результатах поиска.
Международный сервис по бронированию жилья для туристов Booking.com предлагает номера в гостиницах и хостела, а также отдельные апартаменты и целые виллы в разных ценовых категориях по всему миру.
Кстати, ранее УНИАН.Туризм рассказывал, как удачно подобрать жилье для отдыха и не испортить путешествие.