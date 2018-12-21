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Booking.com устроил скидки на праздничные бронирования отелей

10:26, 21 декабря 2018
Новости туризма
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом говорится в почтовой рассылке от Booking.com.

"Забронируйте жилье до 14 января и получите скидку от 15% off на отели, апартаменты, отели типа "постель и завтрак", дома для отдыха и виллы, участвующие в акции. Предложение действует для путешествий в период до 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акционные предложения будут иметь желтую отметку "Праздничные предложения" в результатах поиска.

Международный сервис по бронированию жилья для туристов Booking.com предлагает номера в гостиницах и хостела, а также отдельные апартаменты и целые виллы в разных ценовых категориях по всему миру.

Кстати, ранее УНИАН.Туризм рассказывал, как удачно подобрать жилье для отдыха и не испортить путешествие.

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Теги: #отель#скидки#хостел#Booking.com