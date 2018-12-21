Booking.com устроил скидки на праздничные бронирования отелей

Забронировать номер в отеле с праздничной скидкой можно до 14 января 2019 года, при этом поездка должна быть осуществлена до 31 марта 2019 года.

Один из самых популярных сервисов по бронированию отелей Booking.com ввел скидки 15% на отдельные варианты размещения.

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Об этом говорится в почтовой рассылке от Booking.com.

"Забронируйте жилье до 14 января и получите скидку от 15% off на отели, апартаменты, отели типа "постель и завтрак", дома для отдыха и виллы, участвующие в акции. Предложение действует для путешествий в период до 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акционные предложения будут иметь желтую отметку "Праздничные предложения" в результатах поиска.

Международный сервис по бронированию жилья для туристов Booking.com предлагает номера в гостиницах и хостела, а также отдельные апартаменты и целые виллы в разных ценовых категориях по всему миру.

Кстати, ранее УНИАН.Туризм рассказывал, как удачно подобрать жилье для отдыха и не испортить путешествие.