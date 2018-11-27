Миллионы огней, реки глинтвейна и очаровательные ангелочки: в Германии заработали первые рождественские ярмарки (фоторепортаж)

Традиционные немецкие ярмарки набирают полной силы с приходом Адвента – четырехнедельного предпраздничного периода перед рождественским вечером 24 декабря

В Германии на выходных, 24-25 ноября, начали работу первые рождественские ярмарки, где все желающие уже могут полакомиться глинтвейном, купить рождественские сувениры и полюбоваться миллионами праздничных огней.

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В частности, открылись первые рождественские ярмарки и в столице страны – Берлине. При этом немецкие города, особенно крупные, обычно не ограничиваются одной крупной ярмаркой.

Так, вечером 26 ноября состоялся тестовый запуск рождественского освещения на знаменитом берлинском бульваре Курфюрстендамм, который является одним из самых популярных мест для прогулок, отдыха, шоппинга и развлечений среди туристов и местных. Именно здесь находится и одина из самых популярных местных ярмарок.

Еще одна популярная берлинская рождественская ярмарка расположилась у Дворца Шарлоттенбург, который считается одним из самых изысканных образцов немецкого барокко.

Также 26 ноября в Берлине открыли печальноизвестную ярмарка на площади Брайтшайдплац, где в декабре 2016 года в результате теракта погибли 12 человек. В этом году ярмарка, как и все другие, проходит с усиленными мерами безопасности – под присмотром полиции и со специальным ограждением, чтобы исключить повторный наезд автотранспорта на толпу.

Начали мероприятие с паминания жертв теракта у мемориала внутри ярмарки.

Отметим, традиционно немецкие рождественские ярмарки начинают работать еще со второй половины ноября, однако полную силу они набирают с приходом Адвента (в этом году с 2 декабря) – четырехнедельного предпраздничного периода перед рождественским вечером 24 декабря. Именно 24 декабря, или же даже 23 декабря, большинство немецких ярмарок прекращают работу. Лишь некоторые из них продолжают работать еще неделю до Нового года, однако уже в облегченном варианте.

Кстати, если планируете поехать на Рождество в Европу, ранее УНИАН.Туризм уже писал, какие моменты стоит обязательно учесть, чтобы праздник не превратился в разочарование.