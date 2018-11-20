Ryanair сегодня объявит новые маршруты в Киев и запустит билеты по 5 евро в Лондон

Билеты по 5 евро из Киева в Лондон уже доступны на сайте Ryanair на отдельные даты.

Ирландский лоукостер Ryanair сегодня объявит новые маршруты в Украину и запустит акционные билеты по 5 евро из Киева в Лондон.

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Об этом сегодня заявил коммерческий директор компании Ryanair Дэвид о'Брайан во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, которая транслировалась в эфире одного из украинских телеканалов.

«Сегодня мы объявим больше маршрутов в Киев. Мы надеемся увеличить до лета пассажиропоток до 1 млн пассажиров. Надеемся, что через 3-5 лет пассажиропоток увеличится до 5 млн. Это увеличит наш флот в Украине до 15 самолетов и составит до 1,5 млрд долл. инвестиций», - сказал он.

Также О'Брайан выразил надежду, что самолеты Ryanair будут летать с украинской базы в другие страны.

Кроме того, он сообщил, что авиакомпания намерена открыть лабораторию по программному обеспечению Ryanair в Украине.

«Мы запускаем главного технологического директора. У нас есть лаборатория по программному обеспечению в Мадриде, Дублине, Польше, и в четвертом городе будет встреча в Украине. Мы надеемся, что наше сотрудничества будет глубже в вашей стране», - сказал он.

Отметим, билеты по 5 евро из Киева в Лондон уже доступны на сайте Ryanair на отдельные даты.

Позже сегодня, 20 ноября, в 14:00 состоится совместная пресс-конференция министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и коммерческого директора компании Ryanair Дэвида О'Брайана.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил, что 20 ноября топ-менеджеры двух "супер-лоукостов" приедут в Украину с хорошими новостями.