Ryanair отменил рейсы для 50 тысяч пассажиров из-за забастовки бортпроводников

Персонал лоу-коста Ryanair требует улучшения условий работы и оплаты труда.

Ryanair отменил рейсы из трех стран Европы, на которых 25 и 26 июля должны были вылететь до 50 000 пассажиров, из-за забастовки бортпроводников, сообщили в компании.

Акция персонала затронет 24% рейсов из/в Испанию, 27% рейсов из/в Португалию и 31% рейсов из/в Бельгию, сообщает avianews.com.

Пассажирам, чьи полеты были отменены, отправлены sms и электронные письма с предложением бесплатно перенести выйдет на +/-7 дней от первоначальной даты или вернуть билеты без штрафа.

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Персонал лоу-коста требует улучшения условий работы и оплаты труда.

В Ryanair же заявляют, что бортпроводники компании уже получают до 40 тыс евро в год, имеют по 14 выходных дней каждый месяц и получают оплачиваемые больничные в случае болезни.

«Эта забастовка полностью необоснованна и не несет ничего кроме цели разрушить отпуска семей и предоставить дополнительные бонусы конкурирующим авиакомпаниям в Бельгии, Португалии и Испании», — заявили в Ryanair.

Ранее о проведении забастовки объявили пилоты лоу-коста, которые недовольны условиями предоставления бонусов, распределения по базам и предоставления годовых отпусков.

Ранее УНИАН сообщал, что международный аэропорт "Борисполь" согласовал время обслуживания в аэропорту ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair.