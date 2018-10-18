На Львовщине впервые за полвека для туристов откроют замок "Золотой подковы" (фото)

Вход на выставку в день открытия будет бесплатным, позже организаторы установят стоимость экскурсии.

В субботу, 21 октября, впервые за пятьдесят лет для туристов устроят выставку в залах Свиржского замка, который располагается в Львовской области. Она будет проходить до конца ноября.

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На выставке представят картины, фотографии и инсталляции, касающиеся истории замка, пишет "Запад".

"Замок приоткрывает свои двери и делится сокровенным. Это действо — прогулка замком в небольших группах с исследователями, которые знают замок и все его тайны", - отметила куратор проекта Наталья Матлашенко.

Экспозиция будет работать с 11:00 до 17:00 в течении четверга-воскресенья. На выставку можно будет попасть только по предварительной записи в экскурсионную группу по телефону 096-721-88-68.

Вход на выставку в день открытия будет бесплатным, позже организаторы установят стоимость экскурсии.

Отмечается, что ранее в замок не допускали туристов и не устраивали никаких выставок из-за плохого состояния залов. При этом достопримечательность входит в так называемую "Золотую подкову Львовщины". Теперь же замок подготовили к событию за грантовые средства. В дальнейшем за выделенные суммы его планируют отремонтировать.

Ранее упоминалось, что в Чехии костел превратили в зловещую арт-локацию с "духами". Теперь туристов привлекает причудливая атмосфера костела.