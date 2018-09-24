Декорации сериала «Игра престолов» в Северной Ирландии превратят в достопримечательности

Открыть новые туристические локации планируют уже в 2019 году.

Канал HBO планирует превратить в туристические достопримечательности локации в Северной Ирландии, в которых снимался сериал «Игра престолов».

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Об этом сообщает deadline.com. Отмечается, что сцены в Винтерфеле в 1 сезоне снимались в ирландском замке Уард. Сцены в штабе Ночного Дозора – Черном Замке, снимались в поселке Магерморн (Magheramorne), а некоторые сцены в Королевской Гавани – в деревне Армой.

Открыть новые туристические локации планируется уже в 2019 году. Планируются также туристические туры на киностудию Linen Mill.

Напомним, 8 сезон культового сериала станет последним. Ранее телеканал HBO опубликовал промо-ролик предстоящих премьер 2019 года. В видео вошли и кадры из финального сезона «Игры престолов».