ОАЭ упростят визовый режим для иностранцев-пенсионеров

ОАЭ вводят специальные пятилетние визы для иностранцев старше 55 лет.

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Как сообщает эмиратское издание National, получить такую визу смогут иностранные граждане, у которых в ОАЭ есть недвижимость стоимостью не менее 2 млн дирхамов ($545 тыс.), сбережения не менее 1 млн дирхамов ($272 тыc.) или постоянный доход не менее 20 тыс. дирхамов в месяц ($5,45 тыc.).

Новые правила вступят в силу с 2019 года.

Как сообщал УНИАН, ОАЭ ввели новые 10-летние резидентские визы для инвесторов, высококвалифицированных специалистов, ученых, бизнесменов и талантливых студентов. Кроме того, власти страны решили освободить несовершеннолетних детей иностранных туристов от визовых сборов на период летних каникул - с 15 июля по 15 сентября.