Символ Рио-де-Жанейро подсветили цветами украинского флага (фото)

38-метровая статуя Иисуса Христа уже пятый год подряд подсвечивается желто-голубым по случаю Дня Независимости Украины.

Главный символ бразильского города Рио-де-Жанейро - 38-метровую статую Иисуса Христа - подсветили цветами украинского флага в честь Дня Независимости Украины.

Об этом сегодня, 25 августа, сообщили на официальной странице посольства Украины в Бразилии в Facebook.

"По случаю 100-летия возрождения Украинской Государственности, 27-й годовщины Независимости Украины и национального праздника Бразилии - Дня украинской общины, по просьбе Посольства Украины в Бразилии пятый год подряд всемирно известная туристическая достопримечательность Рио-де-Жанейро - статуя Христа Іскупителя освещена в украинские цвета", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, лидеры иностранных государств поздравили украинцев с Днем Независимости.