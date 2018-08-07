Из крупнейшего аэропорта Германии полиция частично эвакуировала людей

В аэропорту Франкфурта сообщили, что инцидент существенно повлияет на график авиарейсов.

Крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне частично эвакуировали после несанкционированного проникновения человека в зону безопасности.

Об этом сообщил представитель федеральной полиции Германии Реза Ахмари в помещении самого аэропорта, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

На данный момент еще не завершена проверка безопасности зоны аэропорта на наличие потенциальных угроз, поэтому правоохранители приняли решение приостановить посадку пассажиров.

Авиакомпания Lufthansa, для которой Франкфурт является базовым аэропортом, сообщила, что посадка на рейсы остановлена на уровнях A и Z в терминале 1.

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Как сообщает Bild, речь идет о проникновении взрослого с ребенком. Мотивы пока не известны.

В аэропорту сообщили, что инцидент существенно повлияет на график авиарейсов.

Как сообщал УНИАН, в конце июля полиция эвакуировала терминал в аэропорту Мюнхена, где также в зону безопасности бесконтрольно проникла женщина.

В частности, 28 июля полиция получила сообщение о том, что неизвестная женщина прошла в зону безопасности второго терминала аэропорта без необходимого для этого контроля. Из-за инцидента второй терминал мюнхенского аэропорта закрыли. Почти 200 субботних рейсов были отменены, а еще 60 задержаны. В целом, отмены и задержки рейсов коснулись более 32 тыс. пассажиров.

Аэропорт Мюнхена - второй по загруженности воздушный порт Германии. Федеральная полиция Баварии сообщила, что женщину, которая вызвала хаос в аэропорту нашли и идентифицировали. Ожидает ли его какое-либо наказание, не сообщается.