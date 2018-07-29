В аэропорту Мюнхена отменили почти 330 рейсов – названа причина (фото)

Отмена и задержки рейсов коснулись более 32 тыс. пассажиров, отметил представитель аэропорта.

Почти 330 рейсов были отменены в аэропорту Мюнхена по состоянию на воскресенье, 29 июля.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмена и задержки рейсов коснулись более 32 тыс. пассажиров, отметил представитель аэропорта Мюнхена. Сообщается, что больше всего пострадали рейсы немецкой авиакомпании Lufthansa и ее партнеров.

В субботу, 28 июля, полиция получила сообщение о том, что неизвестная женщина прошла в зону безопасности второго терминала аэропорта без необходимого для этого контроля. Из-за инцидента второй терминал мюнхенского аэропорта закрыли. Почти 200 субботних рейсов были отменены, а еще 60 задержаны.

В результате более 700 пассажиров вынуждены были ночевать в аэропорту, еще сотни разместились в гостиницах.

Аэропорт Мюнхена - второй по загруженности воздушный порт Германии. Федеральная полиция Баварии сообщила, что женщину, которая вызвала хаос в аэропорту, нашли и идентифицировали. Ожидает ли ее какое-либо наказание, не сообщается.