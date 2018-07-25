Finnair запустила бесплатный Wi-Fi на авиарейсах по Европе

Сделать доступ в интернет возможным на всех своих среднемагистральных самолетах Finnair рассчитывает к лету 2019 года.

Finnair 19 июля запустила бесплатный Wi-Fi доступ в интернет на своих среднемагистральных самолетах Airbus, которые выполняют рейсы по Европе.

Как передает avianews.com, выйти в сеть пассажиры смогут уже после посадки в самолет, подключившись к бортовому Wi-Fi. Услуга предоставляется совместно с компанией Viasat Inc. по принципу gate-to-gate, т.е. доступна как во время стоянки в аэропорту, так и во время набора высоты, снижения и выхода на крейсерную высоту.

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Отмечается, что на данный момент спутниковые антенны для передачи данных уже установлены на шести узкофюзеляжных самолетах Finnair производства Airbus. К концу лета их число увеличится до примерно 20 единиц.

Сделать доступ в интернет возможным на всех своих среднемагистральных самолетах Finnair рассчитывает к лету 2019 года. После этого услуга станет доступной на большинстве рейсов финского авиаперевозчика по Европе за исключением территорий над Бискайским заливом и Северным морем из-за ограниченного спутникового покрытия. Также некоторые ограничения могут применяться при пролете над территориями Латвии, Литвы, Беларуси, России и при вылете из некоторых стран в случае, если ограничения установлены местными регуляторами.

Бесплатно новой услугой пассажиры Finnair смогут пользоваться два месяца — в это время будет проходить тестирование ее работы и сбор отзывов от путешественников. В дальнейшем доступ в сеть станет платным. Расценки в Finnair пообещали предоставить осенью.

Ранее авиакомпания начала предоставлять доступ в интернет на всех своих дальнемагистральных рейсах.