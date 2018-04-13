Домик на дереве или современные капсулы: самые необычные отели мира (фотоподборка)

Чтобы завоевать внимание клиентов, отельеры мира что только не придумают.

Предлагаем вам подборку самых необычных отелей в разных странах мира.

Например, в Японии можно остановиться в таких капсульных отелях, которые представляют собой небольшие спальные ячейки, расположенные одна за одной. Находятся такие гостиницы обычно вблизи вокзалов, аэропортов и развлекательных заведений.

В то же время в Чехии можно остановиться в экоотеле в Green Valley Resort Chotýšany, где гостям предлагают пожить в деревянных домиках на дереве, о которых, наверное, многие мечтали в детстве.