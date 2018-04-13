Домик на дереве или современные капсулы: самые необычные отели мира (фотоподборка)

16:02, 13 апреля 2018
Новости туризма
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Сказочный Dolder Grand luxury hotel в Цюрихе (Швейцария)
Сказочный Dolder Grand luxury hotel в Цюрихе (Швейцария) /  © REUTERS
Сказочный Dolder Grand luxury hotel в Цюрихе (Швейцария)
Сказочный Dolder Grand luxury hotel в Цюрихе (Швейцария) /  © REUTERS
Сказочный Dolder Grand luxury hotel в Цюрихе (Швейцария)
Сказочный Dolder Grand luxury hotel в Цюрихе (Швейцария) /  © REUTERS
The Grand Hotel - один из самых высоких отелей в классическом китайском стиле в Тайпее (Тайвань)
The Grand Hotel - один из самых высоких отелей в классическом китайском стиле в Тайпее (Тайвань) /  © REUTERS
The Grand Hotel - один из самых высоких отелей в классическом китайском стиле в Тайпее (Тайвань)
The Grand Hotel - один из самых высоких отелей в классическом китайском стиле в Тайпее (Тайвань) /  © REUTERS
The Grand Hotel - один из самых высоких отелей в классическом китайском стиле в Тайпее (Тайвань)
The Grand Hotel - один из самых высоких отелей в классическом китайском стиле в Тайпее (Тайвань) /  © REUTERS
Номера на дереве в экоотеле в Green Valley Resort Chotýšany (Чехия)
Номера на дереве в экоотеле в Green Valley Resort Chotýšany (Чехия) /  © REUTERS
Номера на дереве в экоотеле в Green Valley Resort Chotýšany (Чехия)
Номера на дереве в экоотеле в Green Valley Resort Chotýšany (Чехия) /  © REUTERS
Номера на дереве в экоотеле в Green Valley Resort Chotýšany (Чехия)
Номера на дереве в экоотеле в Green Valley Resort Chotýšany (Чехия) /  © REUTERS
The Omnia hotel на скале на альпийском курорте Церматт (Швейцария)
The Omnia hotel на скале на альпийском курорте Церматт (Швейцария) /  © REUTERS
Тематический водный H2O hotel в Маниле (Филиппины)
Тематический водный H2O hotel в Маниле (Филиппины) /  © REUTERS
Тематический водный H2O hotel в Маниле (Филиппины)
Тематический водный H2O hotel в Маниле (Филиппины) /  © REUTERS
Капсульный отель в Токио (Япония)
Капсульный отель в Токио (Япония) /  © REUTERS
Капсульный отель в Токио (Япония)
Капсульный отель в Токио (Япония) /  © REUTERS
Капсульный отель в Токио (Япония)
Капсульный отель в Токио (Япония) /  © REUTERS
Капсульный отель в Токио (Япония)
Капсульный отель в Токио (Япония) /  © REUTERS
The Artotel, оформленный современным художником Эдди Хара, в Джакарте (Индонезия)
The Artotel, оформленный современным художником Эдди Хара, в Джакарте (Индонезия)  /  © REUTERS
The Artotel, оформленный современным художником Эдди Хара, в Джакарте (Индонезия)
The Artotel, оформленный современным художником Эдди Хара, в Джакарте (Индонезия)  /  © REUTERS
The Artotel, оформленный современным художником Эдди Хара, в Джакарте (Индонезия)
The Artotel, оформленный современным художником Эдди Хара, в Джакарте (Индонезия)  /  © REUTERS
The Artotel, оформленный современным художником Эдди Хара, в Джакарте (Индонезия)
The Artotel, оформленный современным художником Эдди Хара, в Джакарте (Индонезия)  /  © REUTERS

Например, в Японии можно остановиться в таких капсульных отелях, которые представляют собой небольшие спальные ячейки, расположенные одна за одной. Находятся такие гостиницы обычно вблизи вокзалов, аэропортов и развлекательных заведений.

Капсульный отель в Токио (Япония) / Фото REUTERS

В то же время в Чехии можно остановиться в экоотеле в Green Valley Resort Chotýšany, где гостям предлагают пожить в деревянных домиках на дереве, о которых, наверное, многие мечтали в детстве.

Номера на дереве в екоготелі в Green Valley Resort Chotýšany (Чехия) / Фото REUTERS

В Джакарте (Индонезия) туристы могут остановиться в The Artotel, оформленном известным в стране современным художником Эдди Хара. Рисунки художника выполнены в стиле поп-арт, с довольно наивными сюжетами и в ярких цветах.

The Artotel, оформлен современным художником Эдди Хара, в Джакарте (Индонезия) / Фото REUTERS

А в Тайпее на Тайване туристы могут выбрать The Grand Hotel - один из самых высоких в мире отелей, выполненных в классическом китайском стиле.

The Grand Hotel - один из самых высоких отелей в классическом китайском стиле в Тайпее (Тайвань) / Фото REUTERS

Тематический H2O hotel в Маниле на Филиппинах может заинтересовать отдыхающих, которые тяготеют к воде. В дизайне отеля, как можно догадаться, преобладает водная тематика - гигантские аквариумы с рыбками, плазменные экраны, синие цвета, а окна выходят на живописный залив Манилы.

Тематический водный H2O hotel в Маниле (Филиппины) / Фото REUTERS

В то же время на альпийском курорте Церматт в Швейцарии гости могут остановиться в многочисленных люксовых отелях на скалах, одним из которых является The Omnia hotel.

The Omnia hotel на скале на альпийском курорте Церматт (Швейцария) / Фото REUTERS

А в Цюрихе, также в Швейцарыи, можно остановиться вот в таком сказочном отеле.

Сказочный Dolder Grand luxury hotel в Цюрихе (Швейцария) / Фото REUTERS

Как писал УНИАН.Туризм, ранее были названы недооценены туристические направления Средиземноморья.

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Теги: #Япония#Швейцария#Тайвань#Филиппины#Чехия#туризм#отдых#отель