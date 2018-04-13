Домик на дереве или современные капсулы: самые необычные отели мира (фотоподборка)
Предлагаем вам подборку самых необычных отелей в разных странах мира.
Например, в Японии можно остановиться в таких капсульных отелях, которые представляют собой небольшие спальные ячейки, расположенные одна за одной. Находятся такие гостиницы обычно вблизи вокзалов, аэропортов и развлекательных заведений.
В то же время в Чехии можно остановиться в экоотеле в Green Valley Resort Chotýšany, где гостям предлагают пожить в деревянных домиках на дереве, о которых, наверное, многие мечтали в детстве.
В Джакарте (Индонезия) туристы могут остановиться в The Artotel, оформленном известным в стране современным художником Эдди Хара. Рисунки художника выполнены в стиле поп-арт, с довольно наивными сюжетами и в ярких цветах.
А в Тайпее на Тайване туристы могут выбрать The Grand Hotel - один из самых высоких в мире отелей, выполненных в классическом китайском стиле.
Тематический H2O hotel в Маниле на Филиппинах может заинтересовать отдыхающих, которые тяготеют к воде. В дизайне отеля, как можно догадаться, преобладает водная тематика - гигантские аквариумы с рыбками, плазменные экраны, синие цвета, а окна выходят на живописный залив Манилы.
В то же время на альпийском курорте Церматт в Швейцарии гости могут остановиться в многочисленных люксовых отелях на скалах, одним из которых является The Omnia hotel.
А в Цюрихе, также в Швейцарыи, можно остановиться вот в таком сказочном отеле.
Как писал УНИАН.Туризм, ранее были названы недооценены туристические направления Средиземноморья.