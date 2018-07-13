Музей счастливого спасения: тайские власти определилась с судьбой пещеры, где 2,5 недели просидели юные футболисты с тренером (видео)

Экспозиция будет рассказывать, как происходили поиски и сама спасательная операция.

Тайские власти решили превратить пещеру Тхам Луанг, где 2,5 недели прожила японская подростковая футбольная команда с тренером, в музейный комплекс.

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Как говорится в сюжете ТСН, экспозиция будет рассказывать, как происходили поиски и сама спасательная операция. Чиновники планируют, что благодаря этой истории со счастливым финалом, неразвитый в туристическом плане регион станет одной из самых интересных туристических достопримечательностей.

Пока что неизвестно, будет ли работать музей целый год, ведь с июня по октябрь в Таиланде сезон дождей. Сейчас же пещеру закрыли, там планируют установить предупреждающие знаки для посетителей.

К слову, накануне сразу две голливудские кинокомпании заявили о планах снять фильм о детской футбольной команде, оказавшейся в ловушке в пещере на 2,5 недели, и их спасителей.

Как сообщал УНИАН, 12 подростков из японской футбольной команды и их тренер исчезли 23 июня 2018 года. Когда они были на экскурсии в пещере Тхам Луанг, началось наводнение, и группа оказалась отрезана от выхода. Через десять дней их нашли, но не смогли сразу вывести на поверхность из-за дождей. Операция по спасению подростков и их тренера началась 8 июля и завершилась 10 июля. В ней принимали участие спасатели, волонтеры и дайверы со всего мира, в том числе двое украинцев.