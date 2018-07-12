60% украинцев планируют путешествия самостоятельно и тратят на отдых вдвое меньше мирового уровня - исследование

Каждый третий украинец путешествует в одиночестве, каждый второй - в компании родственников или друзей.

Украинцы путешествуют вдвое меньше европейцев, но планируют в ближайшие два года увеличить количество поездок за границу почти в два раза.

Об этом свидетельствуют результаты глобального исследования Visa Global Travel Intentions Study 2017, в котором приняли участие путешественники из 27 стран.

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Ключевые тенденции среди украинских путешественников:

• Украинцы совершают в среднем 1,2 поездки в год – в 2 раза меньше глобального уровня (2,5), и путешествуют по 8 дней, как и среднестатистический глобальный турист.

• 28% путешествуют в одиночку, что немного больше, чем в Европе (27%) и в среднем по миру (24%).

• Украинцы чаще ездят в отпуск (1,2 поездки), чем в деловые поездки (0,6 поездки).

• 40% украинских путешественников покупают пакетные туры, а 60% - планируют поездки самостоятельно или покупают в туристических агентствах только часть услуг.

• Топ-направления среди украинцев: Турция, Россия, Польша, Египет и Болгария.

• Украинцы путешествуют бюджетно. Согласно полученным данным, в среднем граждане Украины тратят за поездку 979 долларов США, что почти вдвое меньше средней суммы по всему миру – 1 793 доллара США.

• Чаще всего украинцы отправляются в запланированный ежегодный отпуск или на каникулы – 33%.

• 83% путешественников из Украины для планирования поездки ищут информацию онлайн, а бронируют онлайн только 56%, остальные 44% – все же совершают покупки офлайн.

• Банковскими картами на этапе планирования путешествия пользуются 63% украинцев, а во время самой поездки – только 25%. Банкоматами во время поездки пользуются лишь 5% украинцев, среди европейцев этот показатель составляет 17%. При этом 36% украинцев желают пользоваться новыми платежными технологиями.

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Ключевые мировые тенденции, выявленные Visa Global Travel Intentions Study 2017:

• Поездки становятся короче: их средняя продолжительность составляет 8 ночей, на 2 ночи меньше, чем в 2013 году.

• Одна поездка - одна страна: лишь 11% от общего количества туристов имеют целью посещение двух и более стран.

• Япония, США и Австралия являются наиболее посещаемыми странами: Япония стала самым популярным направлением для туристов за последние два года, обогнав Соединенные Штаты. При этом респонденты из Азиатско-Тихоокеанского региона выбирают путешествия в своем регионе и чаще всего выбирают Японию, тогда как большинство туристов из США отдают предпочтение континентальной Европе, Мексике, Канаде и Японии.

• Технологии помогают путешественникам лучше ориентироваться за границей: 88% опрошенных имеют доступ в Интернет, когда путешествуют за границей. 44% используют программы для поиска попутчиков, чтобы сэкономить.

• Онлайн-сервисы для навигации и планирования путешествий набирают все большую популярность: за последние два года ими воспользовалось 83% туристов (по сравнению с 78% по результатам исследования 2015 года).

• Расходы на одну поездку: в среднем туристы тратят 1 793 доллара США за поездку на человека, при этом более половины путешественников берут с собой наличными 778 долларов США. В Топ-5 лидеров по этому показателю входят Саудовская Аравия (5 333 доллара США), Кувейт (3 143 доллара США), КНР (2 988 долларов США), Австралия (2 745 долларов США) и ОАЭ (2 722 доллара США).

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• Несмотря на удобство использования карты в путешествиях, 77% все еще отдают предпочтение наличным деньгам при совершении покупок. При этом банковскими карточками на этапе планирования поездки пользуются 65% путешественников в Европе и 75% – в среднем по миру. Только каждый десятый турист пользуется банкоматом для снятия наличных за границей, 72% путешественников меняют валюту заранее. Почти каждый пятый путешественник не решается пользоваться банкоматом, поскольку волнуется за сохранность своих средств. В то же время у 87% респондентов остается наличность в местной валюте после поездки за границу, но только 29% конвертируют обратно в свою валюту. В среднем сумма неизрасходованных средств за одну поездку составляет 123 доллара США.

Прогнозы и планы на следующие два года:

• Больше поездок за границу: люди по всему миру планируют в будущем больше путешествовать. За последние два года в среднем люди совершали 2,5 поездки на год, а в последующие два года средний показатель составит 2,7 путешествий на год. Украинцы планируют путешествовать 2,1 раз в год.

• Ожидается, что туристы будут тратить больше во время поездок: средний показатель по миру вырастет на 36,25% - с 1 793 до 2 443 долларов США. Особенно существенно, почти в 1,5 раза (45,68%), планируют увеличить свои затраты туристы из Азиатско-Тихоокеанского региона - с 1 677 до 2 443 долларов США, в то время как расходы европейских путешественников вырастут «всего» на 20%, с 1 174 до 1 409 долларов США.

• Расходы туристов из Саудовской Аравии, которые сейчас являются лидерами по затратам в течение одной поездки, в ближайшем будущем сократятся примерно на 10% - с 5 333 до 4 800 долларов США. Ожидается, что расходы украинцев тоже сократятся - путешественники будут тратить в поездках на 7% меньше.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в Государственной пограничной службыУкраины сообщили о росте количества безвизовых поездок украинцев в страны Европейского союза.