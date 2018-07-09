Пограничники: украинцы стали чаще ездить в ЕС

С начала действия безвиза и до конца июня 2018 года в целом зафиксировано более 21 миллиона пересечений границы ЕС гражданами Украины.

Пограничники заявляют о росте количества безвизовых поездок в страны Европейского союза.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужба, «безвізом» пользуются от 9 до 12 тысяч украинцев за сутки.

Сообщается, что с начала действия безвиза и до конца июня 2018 в целом зафиксировано более 21 миллиона пересечений границы ЕС гражданами Украины.

По данным пограничников, с июня этого года более чем вдвое по сравнению с прошлогодним периодом возросло количество украинцев, которые выезжают в страны ЕС по биометрическим паспортам.

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11 июня 2017 года вступило в силу визовая либерализация для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и «шенгена» (до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства). Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран «шенгенской зоны» из-за пределов ЕС. Этот режим пока не касается так называемых «заморских владений» Нидерландов и Франции.

Чтобы воспользоваться безвизовым режимом с ЕС, украинцам нужно иметь биометрический паспорт и, если попросят пограничники – доказать цель и условия поездки, свою платежеспособность.