В аэропорту Львова задерживается вылет туристов в Египет рейсом авиакомпании "SkyUp"

В аэропорту сообщили, что причина задержки - позднее прибытие из предыдущего рейса.

В международном аэропорту «Львов» сегодня, 12 июля, задерживается вылет туристов в Шарм-эль-Шейх (Египет).

Как сообщает пресс-служба аэропорта, рейс авиакомпании «SkyUp» KUP5314 Шарм-эль-Шейх - Львов задерживается с вылетом из Шарм-эль-Шейха до 16:15 (вместо 9:15). Прибытие во Львов в 20:15.

Соответственно рейс KUP5313 задерживается с вылетом из Львова в Шарм-эль-Шейх до 21:30 (вместо 15:55).

«Причина задержки - позднее прибытие из предыдущего рейса», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня.

3 июля министр инфраструктуры Владимир Омелян после совещания с туроператорами и авиакомпаниями заявил о преодолении туристического коллапса.

Министр анонсировал появление рейтинга авиакомпаний и проведение Госавиаслужбой полной технической ревизии самолетов, которые осуществляют нерегулярные перевозки пассажиров.

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало соотечественникам, пострадавшим из-за массовых задержек авиарейсов, подавать коллективные судебные иски к туроператорам.