Украина и Сербия расширили безвизовый режим

Двустороннее соглашение об отказе от визовых требований для граждан Украины и Сербии действует с декабря 2011 года.

Украина и Сербия расширили соглашение о безвизовом режиме, теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter.

"Мы расширили соглашение о безвизовом режиме с Сербией. Теперь украинцы смогут находиться в этой стране без виз 90 дней. Соответствующее соглашение подписали сегодня в Белграде", - отметил он.

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Во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Сербия Александром Вучичем в Белграде Порошенко добавил: "Только несколько недель назад мы договорились о том, что мы подпишем соглашение, которое продлевает срок безвизового пребывания граждан Сербии в Украине и граждан Украины в Сербии для того, чтобы улучшить контакты между людьми, для того, чтобы упростить визиты туристов, предпринимателей, деятелей культуры друг к другу, чтобы наши народы лучше узнали друг друга. И я уверен в том, что этот документ, который сегодня подписан, будет играть очень важную роль".

Кроме того, Порошенко сообщил о договоренности создать комиссию, которая будет изучать совместные с Сербией политические события истории.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время между Украиной и Сербией действует безвизовый до 30 дней в течение 60 дней режим (на основании документов, действительных для выезда за границу, паспорт должен быть действителен не менее чем 90 дней с даты въезда в Сербию).

Двустороннее соглашение об отказе от визовых требований для граждан Украины и Сербии действует с декабря 2011 года.