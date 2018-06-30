Туроператор обещает вернуть украинских туристов из Туниса домой 2 июля

17:37, 30 июня 2018
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Туроператор «Оазис Тревел Украина» заявляет, что в понедельник, 2 июля, будет выполнено 5 рейсов, которыми украинцы вернутся из Туниса в Украину.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на сообщение компании.

Согласно информации, украинским туристам, которые находятся в Тунисе и ожидают вылета, гарантируется проживание в гостиницах за счет «Оазис Тревел Украина» до момента вылета 2 июля.

Также компания «Оазис Тревел Украина» принесла извинения за неудобства.

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Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, около 300 украинских туристов уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остаются в аэропорту Монастир, остальных - разместили в гостинице города Сус.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия горючего для заправки самолета.

В авиакомпании Bravo Airways заявили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир, были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян, количество украинских туристов, которые не могут вылететь из Туниса, достигло 800 человек.

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Теги: #Тунис#украинские туристы