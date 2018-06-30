Число застрявших в Тунисе украинцев увеличилось в несколько раз: Омелян сообщил подробности (видео)

Задержка с возвращением украинцев из Туниса возникла из-за того, что туроператор задолжал перевозчику более миллиона долларов.

Число украинских туристов, которые не могут вылететь из Туниса, достигло 800 человек, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112. Украина".

По его словам, в ночь на субботу из Туниса был один дополнительный борт, который забрал 120 человек, а в понедельник, 2 июля, будет обеспечено еще 5 рейсов, из них два будут на Львов и три — на Киев.

При этом Омелян пояснил, что задержка с возвращением украинцев из Туниса возникла из-за того, что туроператор "Oasis Travel" задолжал перевозчику "Bravo" более миллиона долларов.

"Об этой ситуации "Oasis Travel" знал, были разные моменты урегулирования, никаких средств не поступало. Тем не менее, авиакомпания "Bravo" за свой счет уже вывезла 650 туристов в Украину, этой ночью был еще один дополнительный борт, который забрал 120 человек, еще остается, по нашим подсчетам, около 800", — подчеркнул министр.

Позже Омелян пригрозил забирать лицензии у авиакомпаний после инцидента с украинцами в Тунисе.

"Это возмутительный случай. Я буду рекомендовать Минэкономразвития лишить этого туроператора лицензии. Будет обращение в ГПУ, чтобы возбудить уголовное дело, потому что мы имеем случай с банальным мошенничеством – когда деньги получены, а услуги не предоставлены", – подчеркнул министр.

На официальном сайте авиакомпании подтвердили, что из-за невыполнения финансовых обязательств туроператором «Оазис» перед авиакомпанией «Bravo Airways», вынуждены были внести изменения в расписание полетов.

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"Данные изменения крайне негативно повлияли на операционную деятельность авиакомпании в целом, что привело к задержкам ряда авиарейсов по независящим от нас причинам. Авиакомпания «Bravo Airways» приносит извинения за доставленные неудобства и прилагает максимум усилий для восстановления согласованного расписания авиарейсов. Не позднее понедельника, 2 июля, авиакомпания вернется к исполнению расписания полетов в штатном режиме", - сообщили в авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, около 300 украинских туристов уже вторые сутки не могут вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, который расположен в городе Монастир (Тунис). Часть туристов остается в аэропорту Монастира, остальных - разместили в отеле города Сус.

Пассажиры утверждают, что авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel в лице принимающей компании Insight Holidays, не выполняют своих обязательств по возвращению граждан Украины домой.

В Консульстве Украины в Тунисе сообщили, что рейс задерживается из-за отсутствия горючего для заправки самолета.

В авиакомпании Bravo Airways заявили, что рейсы, которые должны были выполняться 27 июня из Киева, Львова и Харькова в Монастир, были отменены из-за отсутствия оплаты рейсов со стороны туроператора Oasis Travel.

Утром, 30 июня, сообщалось, что в Киев вернулась часть украинских туристов, которые «застряли» в Тунисе. В МИД Украины отметили, что принимаются меры по возвращению остальных украинцев.