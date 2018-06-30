В Черниговской области начался кинофестиваль памяти режиссера Кантера

"Леонид попросил нас всех собраться на кинокемпе без него и провести очень светлый позитивный фестиваль", - рассказала организатор.

В Черниговской области на хуторе Обирок сегодня начался кинофестиваль "Киносарай", посвященный памяти режиссера Леонида Кантера. Как сообщила организатор мероприятия Екатерина Мизина, фестиваль продлится до 2 июля.

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"Этим летом фестиваль особенный. С нами нет Леонида Кантера. Леонид попросил нас всех собраться на кинокемпе без него и провести очень светлый положительный фестиваль. Так что все, кто любил Леонида и его "страну мечты" Обырок, приехали 29 июня - 1 июля встретиться, и радостными воспоминаниями и хорошим кино вспомнить лучшего документалиста и продюсера Украины", - отметила она.

Для участников фестиваля предполагается проживание в палатках и просмотр кинолент в "киносарае". Кроме того, в "Киносарае" на Обырке не сидят на стульях и не едят попкорн - зрители сидят или лежат на душистом сене и смотрят фильмы на большом экране".

В программе фестиваля - просмотр украинских фильмов "Припутні", "Жива ватра", "Стрімголов". Также будут демонстрироваться ленты, посвященные Леониду Кантеру и заключенному в России режиссеру Олегу Сенцову. Каждое утро в рамках фестиваля будет начинаться заплывом вдоль Полковничьего озера и с занятий йогой. Гостем фестиваля является рэпер из Чили Ser y Ester. Как уточнила Мизина, на кинофестиваль собралось около 150 участников.

По информации организаторов, фестиваль и станет прощанием с режиссером Кантером, который 4 июня совершил самоубийство на хуторе Обирок.