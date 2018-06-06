Авиапассажиров предупредили о масштабной забастовке персонала аэропортов Италии 8 июня

В связи с забастовкой в аэропортах по всей стране с 13:00 и до конца дня возможны задержки или отмены авиарейсов.

В Италии в пятницу, 8 июня 2018 года, с 13:00 до 17:00 по местному времени (14:00 - 18:00 по Киеву) пройдут масштабные забастовки персонала.

Читайте такжеИтальянский лоукостер с 22 июня запустит рейсы из Киева в Болонью

Как отмечает GardaWorld, в указанное время авиадиспетчеры по всей стране примут участие в забастовке. Также бастовать намерен наземный персонал международного аэропорта Болоньи имени Гульельмо Маркони (BLQ) и бортпроводники авиакомпаний Air Italy и Blue Panorama Airlines.

В связи с этим пассажиров предупреждают, что в аэропортах по всей стране с 13:00 и до конца дня возможны задержки или отмены авиарейсов.

Отметим, что в начале мая 2018 года в результате забастовки авиадиспетчеров в Италии отменили более 700 авиарейсов.