Авиапассажиров предупредили о масштабной забастовке персонала аэропортов Италии 8 июня

13:01, 06 июня 2018
Новости туризма
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В Италии 8 июня будет бастовать персонал аэропортов / Фото facebook.com/ItalyMFA.it

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Как отмечает GardaWorld, в указанное время авиадиспетчеры по всей стране примут участие в забастовке. Также бастовать намерен наземный персонал международного аэропорта Болоньи имени Гульельмо Маркони (BLQ) и бортпроводники авиакомпаний Air Italy и Blue Panorama Airlines.

В связи с этим пассажиров предупреждают, что в аэропортах по всей стране с 13:00 и до конца дня возможны задержки или отмены авиарейсов.

Отметим, что в начале мая 2018 года в результате забастовки авиадиспетчеров в Италии отменили более 700 авиарейсов.

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Теги: #забастовка#Италия#аэропорт#туризм#задержка рейсов#путешествия