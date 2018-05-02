Австралийские кенгуру нападают на туристов, потому что те их кормят вредной едой (видео)
18:49, 02 мая 2018Новости туризма
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В погоне за фото с кенгуру туристы подманивают животных морковью, яблоками, бананами и даже фаст-фудом.
Австралийские кенгуру нападают на туристов, потому что те их кормят вредной пищей.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Посетителей популярного парка недалеко от Сиднея призывают не кормить сумчатых нездоровой для них пищей. В погоне за фото с кенгуру туристы подманивают животных морковью, яблоками, бананами и даже фаст-фудом.
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Как следствие, кенгуру не только привыкают к неестественному рациону, но и становятся агрессивными.
Как сообщал УНИАН, в зоопарке Таронга австралийского города Сиднея на свет появился детеныш редкого древесного кенгуру вида Гудфеллоу.
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