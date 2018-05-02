Австралийские кенгуру нападают на туристов, потому что те их кормят вредной едой (видео)

18:49, 02 мая 2018
Новости туризма
84

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Посетителей популярного парка недалеко от Сиднея призывают не кормить сумчатых нездоровой для них пищей. В погоне за фото с кенгуру туристы подманивают животных морковью, яблоками, бананами и даже фаст-фудом.

Читайте такжеБоевые искусства по-австралийски: кенгуру в прыжке сбил велосипедистку и ускакал прочь (видео)

Как следствие, кенгуру не только привыкают к неестественному рациону, но и становятся агрессивными.

Как сообщал УНИАН, в зоопарке Таронга австралийского города Сиднея на свет появился детеныш редкого древесного кенгуру вида Гудфеллоу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Австралия#кенгуру