Австралийские кенгуру нападают на туристов, потому что те их кормят вредной едой (видео)

В погоне за фото с кенгуру туристы подманивают животных морковью, яблоками, бананами и даже фаст-фудом.

Австралийские кенгуру нападают на туристов, потому что те их кормят вредной пищей.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Посетителей популярного парка недалеко от Сиднея призывают не кормить сумчатых нездоровой для них пищей. В погоне за фото с кенгуру туристы подманивают животных морковью, яблоками, бананами и даже фаст-фудом.

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Как следствие, кенгуру не только привыкают к неестественному рациону, но и становятся агрессивными.

Как сообщал УНИАН, в зоопарке Таронга австралийского города Сиднея на свет появился детеныш редкого древесного кенгуру вида Гудфеллоу.